Students named to first quarter honor rolls at Ellicottville

The Ellicottville Central School District has announced its students named to the honor and high honor rolls for the first marking period of the 2019-20 school year.

HIGH HONOR ROLL

12th Grade: Calarco, Allison; De Orbe, Adrian; DeChane, Abbey; Eddy, Brooke; Ford-Grover, Sylvia; Grinols, Jordan; Hartsell, Megan; Hutchinson, Christian; Kaleta, McKenna; Kilby, Madisyn; Kongats, Heli; Lin, Simon; McGuire, Kaitlyn; Moore, Cyrene; Noga, Tyler; Perkins, Audra; Snyder, John; Stuve, Megan; Van Wicklin, Samantha.

11th Grade: Bomberry, Hunter; Butler, Bryce; Comstock-Eastlick, Willow; DeKay, Ryan; Evans, Jalee; Fredrickson, Hayly; Fredrickson, Logan; Hadley, Jenna; Hunt, Alexander; Jennings, Caleb; Kryniski, Brett; Lendvay, Cameron; Lin, Sammi; Palmatier, Braedyn; Pitillo, Olivia; Ploetz, Abigail; Rowland, Clayton; Saunders, Sydney; Sexton, Courtney; Silvernail, Adam; Snyder, Gabriel; Steinbroner, Noah; Tomczak, Kelsea; White, Macy; Wilson, Summer.

10th Grade: Bolya, Andrew; De Orbe, Ignacio; Epps, Antonia; Foster, Leilani; Frank, Ethan; Gonzalez, Dalton; Johnson, Caleb; Kilby, Kaleb; LoGiudice, Nicholas; Neumann, Carly; Pritchard, Derek; Privitera, Aiden; Redeye, Alexis; Schwartz, Samuel; Steffenhagen, Emma; Traina, Alexander; Woodarek, Elsa; Wyatt, Jocelyn.

9th Grade: Bomberry, Tristin; Conklin, Lita; Czapla, Jaxon; DeChane, Katrina; Flagg, Christopher; Hensel, Charles; Jennings, Katryna; Krotz, Katie; Stock, Samantha; Tupchik, Leah; Velazquez-Garcia, Yahir; Weber, Sarah; Williams, Alysa; Winslow, Aaliyah; Wood, Bryce.

8th Grade: Bauer, Evan; Benatovich, William; Butler, Brooke; Carls, Emmylu; Chudy, Abby; Colburn, Shelby; Conklin, Gracie; DeChane, Gwendolyn; Edwards, Samuel; Finn, Keelin; Harrington, Aiden; Kaleta, Cameron; Kerns, Layla; Krotz, Morgan; Lafferty, Emma; Morlock, Isabella; Pfeffer, Allison; Pritchard, Tyler; White, Kara.

7th Grade; Bless, Kathryn; Button, Lauren; Carson, Chloe; Coburn, Tobias; Doutt, Jayden; Edwards, Benjamin; Epps, Sara; Fuller, Tea; Hilliman, Kade; John, Addison; Johnson, Maddox; Kerns, Michael; Marsh, Courtney; Norton, Ryan; Peters, Xavier; Quinn, Parker; Robinson, Kyle; Sundeen, Sophia; Weber, Adelaide; Woodarek, Ava.

6th Grade; Adamucci, Ava; Andera, Patrick; Baldwin, Keira; Brown, Maitlin; Burlingame, Faith; Bush, Bianca; Byroads, Grady; Coburn, Isabelle; Crowley, Kalyn; Ficek, Drew; Finn, Teaghan; Folts, Jordan; Gascon, Aiddan; Ginnitti, Emily; Harber, Shyann; Hayes, Kayedance; Klein, Harper; Kruszynski, Jackson; Liskow, Alexa; Mendell, Cameron; Myers, Delaney; Nazareth, Anna; Noga, Mackenzie; Northrup, Ande; O’Connell, Jordan; Robison, Curtis; Taylor, Adrian; Tighe, Olivia; Vassar, Zachary; Velazquez-Garcia, Daliana; Wedvik, Oliver; Wilson, Lanie; Wood, Skye.

HONOR ROLL

12th Grade: Adamic, Caleb; Bogue, James, Jr.; Donoghue, Abaigeal; Earley, Camryn; Hauri, Gabriel; Logel, Niklas; Nuzzo, Evelyn; Ploetz, Nathaniel; Rust, Jacob; Smith, Makenna.

11th Grade: Adrich, Kolby; Chudy, Wyatt; Flora, Jianna; Hadley, Jake; Ireland, Xander; Joyce, Aidan; Krist, Gavin; Quinn, Erin; Swalcy, Lindsay; Tomsick, Jillian.

10th Grade: Bush, Maddox; Carls, Cecelia; Clark, Marissa; Coolidge, Joshua; Ficek, Harley; Freundschuh, Joseph; Grant, Rylee; Haskell, Isabella; Hurlburt, Mandy; Jacobson-Coolidge, Hannah; Marsh, Lucas; Ruiz, Emilee; Venturin, Courtney.

9th Grade: Andrews, Breana; Ballard, Jacob; Fish, Hali; Hawkins, Madeline; Huffman, Chloe; Murray, Aidan; Quinn, Ryah; Romero, Kayla; Rowland, Allison; Silvernail, Alexander; Swalcy, Christian; Vassar, Natalie; Wyatt, Caedon.

8th Grade: Carney, Mikaya; Dederick, Adrynn; Goode, Zoe; Lewis, Bailey; LoGiudice, Aaron; Spross, Gabrielle.

7th Grade: Flagg, Alyssa; Johnson, Jacob; Leiper, Natalee; Metzger, Ryan; Peters, Merek; Privitera, Grace; Rust, Cheyenne; Rzucek, Hailey; Scott, Louise; Smith, Carter; Vassar, Gracie; Winship, Madisyn.

6th Grade: Baker, Nevaeh; Button, Kaden; Howard, Brogann; John, Parker; Palmatier, Camden.